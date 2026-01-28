PENSIONES

Extremadura registra 247.167 pensiones en enero, un 2,24% más que en 2025, con una cuantía de 1.163,32 euros (+5,41%)

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363,4 euros este mes, un 4,5% más.

Redacción

Extremadura |

Extremadura ha registrado un total de 247.167 pensiones en enero, un 2,24 por ciento más que en 2025, con una cuantía media de 1.163,32 euros, cifra un 5,41 por ciento más que el año anterior.

Así, por perceptores, la más numerosa es la de jubilación, con 145.203 y una cuantía de 1.334,34 euros; seguida de la de viudedad con 58.997 y 897,24 euros, y la de incapacidad permanente con 31.632 pensiones y una cuantía media de 1.082,27 euros.

Tras ellas, están las pensiones de orfandad, con 9.143 pensiones y 549,77 euros de media, y las de a favor de familiares, con un total de 2.192 y 724,78 euros.

