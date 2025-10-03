Extremadura pide al Gobierno que rectifique el Plan Estatal de Vivienda porque "limita las oportunidades" de la región

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha pedido este jueves al Gobierno central que "rectifique" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 porque "margina, sobrecarga y limita las oportunidades de desarrollo de territorios como Extremadura".

Así lo ha manifestado Martín Castizo durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, presidida por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

Según ha indicado el consejero extremeño, lo que el Ejecutivo central ha llevado a exposición pública no es un "megaplan", sino un "conjunto de medidas fragmentadas, poco realistas y desconectadas de los territorios".

Se trata de un plan, ha insistido, "que no ha sido consensuado con quienes tenemos la competencia de aplicarlo, que no aporta certezas sobre su financiación, y que no respeta los tiempos necesarios para coordinar nuestras políticas autonómicas", ha apuntado Martín Castizo.

Ante esta situación, ha avanzado que el Gobierno extremeño no va a aceptar medidas en materia de vivienda que "supongan una transferencia injusta de recursos entre territorios", así como que "profundicen las desigualdades y vulneren el principio de equidad en el acceso a las políticas públicas esenciales, como el derecho a la vivienda".

Por ello, ha pedido que se abra un "proceso real" de diálogo con las comunidades autónomas, y que "se garantice una financiación suficiente y equitativa", porque según ha dicho, "la vivienda no puede ser un campo de confrontación política ni de titulares fáciles, sino que es un derecho fundamental de la ciudadanía y una obligación para todas las administraciones", ha sentenciado.

Cabe destacar que Martín Castizo ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua.