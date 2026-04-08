VEHÍCULO ELÉCTRICO

Extremadura lidera el crecimiento de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

En concreto, la región extremeña ha visto aumentado este indicador en 1,5 puntos con una nota de 18,7 sobre cien, por encima de la media nacional de 14,8.

Redacción

Extremadura |

Puntos de recarga en un garaje
Puntos de recarga en un garaje | Agencias

La red pública de recarga de vehículos eléctricos disponible en España ha sumado 2.005 nuevos puntos en el primer trimestre de 2026 hasta alcanzar un total de 55.077, un 18,8 % más que hace un año, de los cuales 1.242 están en Extremadura, CCAA que lidera el crecimiento del indicador de infraestructuras de recarga.

En concreto, la región extremeña ha visto aumentado este indicador en 1,5 puntos con una nota de 18,7 sobre cien, por encima de la media nacional de 14,8.

Un total de 425 puntos de recarga de acceso público se encuentran fuera de servicio en Extremadura, donde la mayoría de los disponibles (722) son de una potencia menor o igual a 22 kilovatios (kW), con un tiempo de recarga de entre 19 y 3 horas, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Además, los puntos públicos disponibles en la región de alta potencia, que superan o igualan los 250 kW (menos de 15 o 10 minutos de recarga), son 150.

Con respecto a su situación, hay 753 puntos en entornos urbanos y 489 puntos interurbanos en Extremadura.

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