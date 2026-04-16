Extremadura gana 3.084 cotizantes extranjeros a la Seguridad Social en el último año hasta alcanzar los 20.676 en marzo

La afiliación media de extranjeros en Extremadura subió el pasado mes de marzo en 3.084 cotizantes respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 17,5%, hasta situarse en los 20.676 ocupados, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total, 7.045 proceden de estados de la Unión Europea y el resto, 13.631, de terceros países. Asimismo, la mayoría, 12.107, pertenecen al Régimen General, seguido por el sistema especial Agrario, con 4.127. Otros 3.329 son autónomos y 1.078 pertenecen al régimen especial del Hogar.

Por sexos, la mayoría de los extranjeros cotizantes en Extremadura son varones, un total de 11.807, y el resto, 8.868, son mujeres.