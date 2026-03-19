Extremadura encabeza la pérdida de capacidad eléctrica hasta marzo y eleva su saturación al 83,3%

Extremadura ha perdido alrededor de 361 megavatios (MW) disponibles de capacidad eléctrica y ha elevado la saturación de su red del 79,7% al 83,3% con datos de principios de marzo y respecto al informe de diciembre, de manera que es la mayor pérdida de capacidad entre el resto de comunidades autónomas.

A nivel nacional, el 86,3% de las subestaciones eléctricas españolas se encuentran ya completamente saturadas, según la última actualización del mapa de capacidad de acceso elaborado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360 a principios de marzo.

En concreto, el estudio, que analiza 6.102 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro, muestra que 5.265 subestaciones ya no tienen capacidad disponible, lo que supone 30 más que en la actualización de diciembre.