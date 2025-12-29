EL NIÑO

Extremadura, decimotercera autonomía en consignación de lotería para el sorteo de El Niño con 15.922.600 euros

Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero.

Extremadura |

Lotería del Niño
Lotería del Niño

Extremadura tiene consignados 15.922.600 euros en décimos del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero, situándose como la decimotercera autonomía en consignación de lotería.

La Comunidad Valenciana es con 139.157.600 euros la primera autonomía en consignación para 'El Niño', seguida de Andalucía (133.378.000 euros), Madrid (124.940.600 euros), Cataluña (104.135.600 euros), Castilla y León (71.734.800 euros) y Galicia (53.169.000 euros), según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado.

Continúan la lista el País Vasco (53.131.400 euros), Castilla-La Mancha (45.259.200 euros), Murcia (32.828.400 euros), Asturias (31.617.000 euros), Aragón (31.590.000 euros), Canarias (30.467.400 euros), Extremadura (15.922.600 euros) y Cantabria (14.425.800 euros). Cierran la tabla Baleares (11.484.800 euros), La Rioja (9.139.200 euros), Navarra (8.825.600 euros), Melilla (379.200 euros) y Ceuta (316.800 euros).

En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.

