Extremadura, entre las comunidades autónomas más seguras para los pequeños negocios

Extremadura, Canarias, Aragón, La Rioja y Castilla y León son las comunidades autónomas más seguras para los pequeños negocios al registrar el menor volumen de intrusiones por población, tal y como se desprende del último observatorio de Securitas Direct sobre seguridad en los pequeños negocios.

Aragón entra por primera vez en la clasificación de las regiones más seguras, mientras que el resto repite por segundo año consecutivo, ha informado la compañía en un comunicado.

Por provincias, Teruel, Cáceres, Ciudad Real, Lugo y Córdoba se posicionan como las más seguras de España para tener un negocio. Teruel y Cáceres repiten en la clasificación por segundo año consecutivo.

El estudio se hace en base a un promedio que combina el número de saltos de alarmas reales intrusiones por zonas atendidas por la Central Receptora de Alarma (CRA) de Securitas Direct sobre las instalaciones en negocios (2024), con datos del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior (2024).