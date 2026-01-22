Extremadura cierra 2025 como la segunda región con mejor percepción turística de España

Extremadura cerró 2025 como la segunda región con mejor percepción turística de España, con una nota media de 7,4 puntos, y únicamente superada por Asturias (7,6 puntos).

Mientras, la reputación del turismo en España ha caído hasta los 5,4 puntos sobre diez en 2025 pese a la mejora del último trimestre, según se desprende de la tercera edición del 'Barómetro de Percepción Turística', una herramienta elaborada por la consultora de Márketing y Corporate Affairs LLYC que analiza la situación regional a partir de la conversación digital.

En concreto, la nota media ha bajado una décima, tratándose de la cifra más baja desde el inicio de la serie histórica hace cuatro años, ya que aunque las noticias positivas han sido superiores de octubre a diciembre, la imagen del sector sigue marcada por la masificación y su impacto en el precio de la vivienda.

Además, en muchas comunidades autónomas crece el descontento ciudadano por los problemas de seguridad, el estado de las infraestructuras y la falta de inversiones en transporte.