Extremadura acoge a 37 menores migrantes de Canarias que llegaron como adultos y la Junta reclama al Estado un pago por ellos

Extremadura ha acogido ya a 37 menores extranjeros no acompañados de Canarias que llegaron a Mérida como adultos "sin ni un céntimo de euro" de financiación por parte del Gobierno de España, al que la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, ha acusado de dejación de funciones y de falta de lealtad y de solidaridad con las comunidades autónomas.

Angulo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para contestar a una pregunta sobre la situación de este colectivo formulada por la diputada socialista María de la Cruz Buendía.

Además, ha precisado que el Gobierno de España sólo financia un año en el caso del resto de los menores extranjeros no acompañados, cuando a Extremadura llegan algunos con 15 y 16 años.

Posteriormente, cuando cumplen la mayoría de edad, se lleva a cabo un trabajo con ellos de emancipación que necesita de recursos, ha precisado Angulo.

Sobre los 30 menores que se comprometió a acoger Extremadura en julio, del plan de respuesta a la situación de Canarias, ha señalado que están trabajando en los recursos necesarios para ello, ya que no contaban con plazas suficientes, y que están esperando a que el Gobierno de las islas contacte con ellos para hacer los traslados.

Ha recordado que este verano Ceuta también pidió ayuda y Extremadura acogió a dos menores "sin plan de respuesta y sin financiación", ha recalcado.

Angulo ha insistido en que Extremadura está trabajando con responsabilidad y en el marco de sus competencias en este asunto, que son las de dar protección y tutela, y proporcionarles los recursos sanitarios, educativos y sociales necesarios, además de atender sus necesidades específicas.

No como el Gobierno de España, que no ha cumplido con sus obligaciones en materia de inmigración, una política que a su juicio no se puede separar de la atención a los menores.

Angulo, que ha reclamado recursos y planificación, ha pedido que declare la emergencia migratoria para que las CCAA puedan contratar recursos de urgencia, ya que su sistema no estaba preparado para esta llegada masiva de inmigrantes y un fondo de contingencia.