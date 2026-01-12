TRIBUNALES

Este lunes arranca el juicio contra la mujer que mató a su pareja en Zafra en julio del 2024

Los hecho se juzgarán por un jurado popular, la acusación pide 25 años de cárcel, la defensa la absolución al considerar que fue en defensa propia.

Redacción

Extremadura |

justicia
justicia | -

Un Jurado Popular, tendrán la responsabilidad desde este lunes y hasta el miércoles de decidir si la mujer acusada de apuñalar en el pecho y matar a su novio en Zafra, el 9 de julio del 2024, debe ir a la cárcel o si debe salir libre porque actuó en legítima defensa. Un jurado popular juzgará estos hechos en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La Fiscalía considera que esta mujer cometió un asesinato y pide 25 años de cárcel para ella y el pago de 236.000 euros para los familiares en concepto de responsabilidad civil. Por su parte la defensa, pide la absolución de la mujer al considerar que actuó en legítima defensa para salvar su vida. El hombre había sido condenado por agredir esta mujer cinco meses antes del crimen y de hecho, tenía una orden de alejamiento de ella, pero ambos habían retomado la relación.

