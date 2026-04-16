La espera media para operarse en Extremadura fue de 135 días en 2025, 14 por encima de la media nacional

El tiempo medio de espera para operarse en Extremadura fue a cierre de 2025 de 135 días, 14 más que la media nacional, con lo que fue la cuarta CCAA, tras Andalucía, Cataluña y Cantabria con más espera, según el último informe del Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Según este informe, en el segundo semestre de 2025 había 22.404 pacientes a la espera de intervención quirúrgica, lo que supone una tasa del 21,96 por cada 1.000 habitantes, frente al 17,69 por cada 1.000 de la media nacional.

Además recoge que había 5.178 pacientes con más de seis meses de espera para ser intervenidos, el 23,1 por ciento del total, también por encima de la media, que fue del 21,6.

En España, la espera se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque con una enorme diferencia por comunidades, ya que mientras en Andalucía se dispararon a 173 y en Cataluña a 142, en Madrid fueron 50 y en el País Vasco, 64.

En el segundo semestre de 2025 el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.