El Encuentro Nacional de Familias de Personas con síndrome de Down reunirá en Badajoz a más de 600 participantes

El Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, que organiza Down España, celebra su 24 edición del 5 al 8 de diciembre en Badajoz con la asistencia de más de 620 participantes de todo el país.

Será un "evento único" en el que los asistentes tendrán la oportunidad de participar en "conferencias sobre asuntos muy relevantes para el colectivo y de compartir experiencias, conocer a familias de otros puntos de España y reencontrarse con amigos", señala Down España a través de nota de prensa.

El director gerente de Down España, Agustín Matía, ha explicado que "se trata de un encuentro para toda la familia con momentos diferenciados para cada miembro", así como "una oportunidad para reforzar los valores de optimismo, esfuerzo frente a las adversidades y confianza en que la vida se construye día a día".

La inauguración de este encuentro tendrá lugar el 5 de diciembre en el Palacio de Congresos de Badajoz, y prevé contar con la presencia de autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras, e incluirá la actuación de la genuina murga 'A Contragolpe'.

Durante este acto, se entregarán los Premios Trébol a la solidaridad de Down España, que recibirán el doctor Enrique Galán, por su labor para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, y la firma de moda Kiabi, por su compromiso con la infancia de las personas con síndrome de Down.

Además, durante los días 6 y 7 de diciembre, los asistentes a este encuentro acudirán, junto a los mejores expertos, a sesiones formativas sobre la participación de las familias, la salud de las personas con síndrome de Down, la atención temprana, la propuesta 'Empleo 25' sobre inclusión laboral e incluso asuntos tan novedosos como la inteligencia artificial.

Además, los hermanos de personas con síndrome de Down y las personas con síndrome de Down tienen reservadas una serie de actividades diseñadas especialmente para ellos, explica la organización.

Las familias también tendrán la oportunidad de conocer la cultura y gastronomía de la ciudad anfitriona, así como el patrimonio de Mérida o el parque de ocio Lusiberia.

Para clausurar este encuentro, que cuenta con la colaboración de Fundación ONCE, Fundación Sanitas e Ineco, se celebrará una cena de gala en el Hotel Río de Badajoz en el que la Federación se despedirá de las familias hasta el año que viene.

Cabe destacar que Down España es la "organización de referencia" del síndrome de Down en España, que agrupa a 92 instituciones de España, y que desde 1991, trabaja para asegurar la autonomía y la inclusión del colectivo.