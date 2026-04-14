La empresa DEKRA ITV ya presta sus servicios en Plasencia y Navalmoral de la Mata

La empresa DEKRA ITV ha comenzado este lunes a prestar servicio de inspección técnica de vehículos en las localidades de Plasencia y Navalmoral de la Mata, en virtud del contrato de concesión del que ha resultado adjudicataria para prestar este servicio en determinadas zonas de Extremadura.

El contrato contempla la construcción de dos nuevas ITVs fijas en las ciudades de Cáceres y Badajoz, y asociadas a éstas, otras cuatro unidades móviles de refuerzo en diversas localidades, entre las que se encuentran Plasencia y Navalmoral de la Mata, que han comenzado a operar este lunes.

Concretamente en Plasencia las inspecciones se realizan en la nave 12 de la Travesía Adelardo López Ayer, en horario de 07,30 a 15,30 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 08,00 a 14,00 horas.

En el caso de Navalmoral de la Mata, se realizan en una nave situada en el kilómetro 179 de la antigua N-V, en horario de 07,30 a 15,30 horas, de lunes a viernes, para lo que ya se habilitó hace unos días la posibilidad de obtener cita previa a través de alas páginas web para tal fin de la empresa y de la Junta y también a través del teléfono.

El pago por el servicio se realizará en la propia estación, pudiendo efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito, no siendo válido el pago a través del modelo 050.

Esta medida se une a otras ya puestas en marcha por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para reducir el tiempo de espera para obtención de cita previa para pasar la inspección de vehículos y mejorar el servicio al ciudadano, dado el creciente número de inspecciones que cada año se deben realizar, ha apuntado la Junta en nota de prensa.

Entre ellas se incluye la construcción de dos grandes centros de inspección con tres líneas para vehículos ligeros y otras dos de vehículos pesados en Badajoz y Cáceres para lo que la nueva concesionaria dispone de un plazo máximo de 18 meses, además de la instalación de otras móviles de refuerzo allí donde se estime necesario.