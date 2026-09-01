EDUCACIÓN

Educación y sindicatos continuarán negociando las mejoras para los docentes el 7 de septiembre

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha asegurado que "se están acercando posturas" para llegar a un acuerdo que beneficie a los docentes extremeños dándole de esta manera un impulso al sistema educativo extremeño.

Redacción

Extremadura |

Educación y sindicatos continuarán negociando las mejoras para los docentes el 7 de septiembre
Educación y sindicatos continuarán negociando las mejoras para los docentes el 7 de septiembre | Junta de Extremadura

La consejería de Educación y Formación Profesional ha acordado con los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT continuar las negociaciones el próximo lunes 7 de septiembre. Ese día será el cuarto encuentro donde sindicatos y la administración abordarán mejoras retributivas y no retributivas para los docentes extremeños. Así lo han decidido al término de la tercera mesa de negociación celebrada en el día de hoy.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha asegurado que "se están acercando posturas" para llegar a un acuerdo que beneficie a los docentes extremeños dándole de esta manera un impulso al sistema educativo extremeño.

Catalán no ha querido detallar cuales son las medidas y cantidades que ahora mismo se negocian para no interferir en una negociación que está en curso. "Por el bien del proceso de negociación, nos guardemos cuáles son las cifras para ese último escenario donde debidamente se anuncie."

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