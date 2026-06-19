Educación se muestra "optimista" para llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre homologación y se emplazan a dos nuevas reuniones

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, se ha mostrado "optimista" en la negociación que mantienen con los sindicatos educativos sobre la homologación salarial de los docentes, y se han emplazado a dos nuevas reuniones a lo largo del verano, con el objetivo de "llegar a puerto antes del inicio del curso", aunque no han concretado las fechas.

Así lo ha destacado el secretario general de Educación, José Pedro Catalán, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida tras la mesa de negociación que se ha celebrado con los sindicatos para tratar la homologación salarial.

Una reunión en la que administración y sindicatos han "debatido" y se han "emplazado a seguir hablando", siempre con un "espíritu de llegar a acuerdos, de posible consenso", tras lo que José Pedro Catalán ha señalado que están están "esperanzados en que así sea, en que las propuestas que al final manejemos mejoren las circunstancias del profesorado".

Catalán ha destacado que tanto la Junta de Extremadura como las organizaciones sindicales tienen "un objetivo común" y van "a intentar llegar de la mano a ese objetivo", ha dicho.

MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PROFESORADO

Según ha destacado Catalán, en la reunión de este jueves se han empezado a "iniciar propuestas concretas", y se han emplazado a otras dos reuniones en las que se especifiquen "mucho más las medidas que tienen que llevarse al final hacia la parte docente, que es la que realmente queremos mejorar", ha dicho.

El objetivo común es "impulsar esa mejora de las circunstancias del profesorado extremeño", algo que desde la Junta de Extremadura están "empeñados en poder hacerlo", ha avanzado Catalán.

El secretario general de Educación ha explicado que en las reuniones previas que han mantenido, los sindicatos plantearon una batería de propuestas en la que "se hablaba de homologación salarial, pero también de otras muchas reivindicaciones".

Por su parte, la Consejería de Educación contempla también sus "propias medidas de mejora del profesorado, además de las reivindicaciones históricas que han existido", y se ha abordado también "una subida lineal de esas cantidades que se vienen percibiendo para equipararlos con la media nacional", ha dicho.

REUNIONES A LO LARGO DEL VERANO

Dos reuniones que se celebrarán "a lo largo del verano", ya que ambas partes se han emplazado "a llegar a puerto antes del inicio del curso, pero no hemos concretado las fechas", ha señalado José Pedro Catalán.

En ese sentido, el secretario general de Educación ha mostrado su "ilusión" por "una negociación que empieza que entendemos que va a contentar al profesorado", tras lo que ha señalado que es el objetivo por el que están "trabajando de una manera intensa" en el mes que llevan en este cargo.

Por tanto, ha señalado que están "muy contentos porque empezamos nosotros a tener nuestras iniciativas y entendemos que puedan mejorar las circunstancias", tras lo que ha recordado que el nuevo equipo de la consejería coge ahora "las riendas de una negociación" que viene de atrás.

Catalán ha entendido que los sindicatos critique que la negociación se ha dilatado, tras lo que ha recordado que se han celebrado elecciones autonómicas, lo cual "ha ralentizado un poco el proceso", tras lo que ha resaltado que "las circunstancias han sido las que han sido y han sido ajenas a todas las partes".

"CERTEZAS DE CARA AL INICIO DE CURSO"

En este punto, "la realidad es que hay que trabajar en el presente, ahora y por, para llegar con unas certezas de cara al inicio del curso", ha señalado el secretario general de Educación, quien ha señalado que dessde la Junta son "optimistas en cuanto a que las medidas que podamos poner encima de la mesa sean buenas y entendemos que las organizaciones sindicales así lo van a ver también".

Respecto a la subida de 80 euros mensuales a los docentes en vigor desde el pasado 1 de enero, Catalán ha señalado que desde la Consejería de Educación están "trabajando en una propuesta de subida junto con otro conjunto de medidas presupuestarias, no presupuestarias", por lo que van a ir "viendo a lo largo del verano a qué punto llegamos para intentar contentar" a los docentes.

El objetivo es que "estemos de acuerdo primero organizaciones sindicales y administraciones", algo que ha considerado "fundamental" ya que el objetivo de administración y sindicatos, según ha dicho, "es el mismo, es la mejora de las circunstancias del profesor y en última instancia del alumnado que es realmente lo importante, unos docentes contentos al final son mejores profesores", ha concluido.