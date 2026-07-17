Dos proyectos mejoran la atención sanitaria y la inclusión social en Doga Plage, Benín, con apoyo de la Diputación de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a representantes de la Asociación de Ayuda a la Integración Social (ASAIS) y la Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria “Dahomey”, entidades que trabajan de manera conjunta en proyectos de fortalecimiento y promoción de la salud en la comunidad de Kpomasse en Benín, y especialmente en el poblado Doga Plage.

En este encuentro, Morales ha podido conocer de primera mano cómo evolucionan dos iniciativas de Cooperación para el Desarrollo financiadas por la institución provincial, que están contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad desde los ámbitos sanitario, social y educativo.

Por un lado, con una subvención nominativa de 49.000 euros, se está llevando a cabo la construcción de un dispensario médico con finalidad garantizar el acceso de la población a servicios sanitarios básicos en una zona con escasa cobertura asistencial. Finalizada la creación de esta infraestructura, desde este espacio se podrá ofrecer atención primaria a la población, impulsar la salud materno-infantil, reforzar la prevención de enfermedades como la úlcera de Buruli – endémica en la zona- y formar al personal sanitario local.

Paralelamente, en el mismo enclave, la Diputación de Cáceres apoya el desarrollo del proyecto “A(L)MA”, integrado en la iniciativa “Una escuela bajo un árbol”, con una ayuda de 15.000 euros. Esta acción promueve la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad mediante la creación de un centro de día y un taller ocupacional. Además, esta financiación permite dar continuidad a iniciativas de huertos escolares inclusivos, agricultura sostenible y seguridad alimentaria, al tiempo que impulsa la implantación de un sistema de telemedicina que favorece la atención especializada y el intercambio de conocimientos entre profesionales sanitarios de Benín y España.

El presidente de la Diputación Provincial ha mostrado su satisfacción por el impacto tan positivo que están teniendo las políticas públicas de Cooperación para el Desarrollo impulsadas por la institución. “La Diputación de Cáceres va a seguir apostando por la Cooperación Internacional como instrumento para defender los derechos humanos y contribuir a crear una sociedad global más justa e igualitaria”, ha insistido Morales. En ese sentido ha añadido que “nuestra política será siempre la de tender puentes entre sociedades porque creemos que garantizar el acceso a la educación, la salud, el bienestar social y la igualdad de oportunidades a personas que viven en situación de vulnerabilidad, pobreza o inmersas en guerras y conflictos armados, también es una forma de responder a desafíos globales como las desigualdades, la salud pública, la migración o el cambio climático”.