Dos estudiantes de Castuera resultan finalistas entre los más de 9.300 participantes del concurso nacional de dibujo de Aqualia

Aqualia, en colaboración con el ayuntamiento de Castuera, han hecho pública la relación de ganadores del Concurso Digital Educativo Infantil que este año se convocó bajo el tema “Misión RegenerACCIÓN”, en torno a la web www.aqualiayods6.com. Pudieron participar los niños y niñas que estuvieran cursando 3º y 4º de Primaria de los colegios de La Mancomunidad de la Serena, a los que se enviaron las bases e indicaciones necesarias para participar.

De los más de 9.300 participantes a nivel nacional, Marta Alonso Pajuelo y Pablo Morillo Sánchez, del colegio Pedro de Valdivia en Castuera, se han convertido en finalistas y han recibido hoy su premio junto a su profesor, Manuel Carmona, y su director, Gregorio Miranda.

La entrega de los premios ha tenido lugar esta mañana en el colegio y los estudiantes ha podido contar con la visita del alcalde de Castuera, Francisco Martos; y al gerente del servicio municipal de aguas de la Mancomunidad de la Serena, Fernando Callejo, para compartir un buen rato y felicitarlos por el galardón.

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta y pasar a la RegenerACCIÓN, recuperando las zonas dañadas con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua.

“Los participantes de Castuera han logrado plasmar, a través de sus trabajos, cómo una adecuada gestión del ciclo integral del agua puede ser clave para combatir la escasez hídrica y restaurar el equilibrio ambiental”, señala Francisco Martos.

“Es inspirador comprobar el compromiso y la conciencia ambiental que demuestran nuestros jóvenes en la protección del planeta”, indica también Fernando Callejo.

Más de 9.300 estudiantes de 3º y 4º de Primaria de los municipios donde Aqualia opera han tomado parte en la XXIII edición del Concurso Digital Educativo Infantil. Este certamen ha ofrecido un total de 4.583 horas de formación digital en sostenibilidad, consolidándose como una iniciativa educativa de referencia que, desde su nacimiento en 2002, ya ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de una gestión eficiente del agua y el esfuerzo que implica disponer de agua potable con solo abrir el grifo.

El proyecto educativo, que este año ha cumplido su 23ª edición, tiene el objetivo de lograr que la sociedad futura adquiera mayor sensibilidad y conciencia sobre cómo llega el agua a los hogares, por qué debemos consumirla de forma responsable y cómo es depurada y reutilizada para otros usos o devuelta al medio natural en las mejores condiciones. El certamen se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para dar a conocer las fases del ciclo del agua y educar en un uso y consumo más responsable de este recurso.