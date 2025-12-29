El DOE publica el decreto por el que se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura para el 20 de enero

El Diario Oficial de Extremadura, el DOE, publicaba este sábado el decreto de la presidenta por el cual se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura para el próximo 20 de enero de 2026 a las 10,00 horas. Este decreto fue firmado el pasado 26 de diciembre por la presidenta en funciones, María Guardiola, una vez celebradas las elecciones autonómicas del 21 de Diciembre y finalizado el escrutinio general.

Una vez constituida la cámara regional resultante de los últimos comicios regionales, en donde el PP ocupará 29 escaños, el PSOE 18, Vox tendrá 11 asientos y Unidas por Extremadura contará con 7 representantes, el primer intento de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero como fecha tope, y una vez tenga lugar ese primer debate de investidura, comienza a correr el reloj de 2 meses hasta que haya presidencia o deba de nuevo disolverse el parlamento regional y convocarse elecciones.

Cómo primera meta volante, ese 20 de enero, debería existir al menos un principio de acuerdo entre el PP de la presidenta en funciones, María Guardiola y otras formaciones, todo indica que Vox, para la configuración de la mesa de la Asamblea y elegir la presidencia de la cámara extremeña. Guardiola ya habría mantenido los primeros contactos con el partido de Santiago Abascal, que si bien, en un principio y tal como se indica, no ha puesto sobre la mesa la posibilidad de presidir el Parlamento extremeño, si ha remitido las 600 medidas que ya se introdujeron en la última y fallida negociación presupuestaria que desencadenó el adelanto electoral.