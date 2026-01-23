FF.AA.

La Diputación de Cáceres apoya las I Jornadas Informativas de las Fuerzas Armadas que se celebrarán en marzo

Se están enviando invitaciones a los 76 centros de Bachillerato y Formación Profesional de Cáceres y su provincia, y se espera llegar a un público de más de 5.000 personas.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión protocolaria con el coronel Vicente Lunar, subdelegado de Defensa en Cáceres, en el marco del despacho institucional habitual y la colaboración entre ambas instituciones.

En esta oportunidad, Lunar ha puesto en conocimiento de Morales distintos asuntos en los que está trabajando la Subdelegación, entre los que se encuentra la organización de las I Jornadas Informativas de las Fuerzas Armadas, cuya celebración está prevista para el próximo 25 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital cacereña.

Aunque aún faltan por detallar aspectos del programa, esta actividad quiere ser una plataforma para dar a conocer tanto las actividades de las Fuerzas Armadas como las distintas vías de acceso a las academias y a la profesión militar. Por ello, tal y como ha explicado el coronel, se están enviando invitaciones a los 76 centros de Bachillerato y Formación Profesional de Cáceres y su provincia, y se espera llegar a un público de más de 5.000 personas

Lunar también ha precisado que estas jornadas contarán con participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Real, la Brigada Extremadura XI y el Ejército del Aire, a través de la base aérea de Talavera la Real (Badajoz), entre otras. Todas ellas expondrán material y ofrecerán información sobre las formas de acceso, colaboración e ingreso en las Fuerzas Armadas.

