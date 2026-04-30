La Diputación de Badajoz dedica 2,7 millones a asociaciones con proyectos de acción social o cooperación internacional

La Diputación de Badajoz ha publicado este miércoles, día 29, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz la resolución de las convocatorias de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de acción social y de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que pongan en marcha iniciativas de cooperación internacional al desarrollo durante 2026, siempre que tengan sede o delegación permanente en la provincia.

De este modo, la institución provincial aprueba ayudas públicas para la realización de estos proyectos por un importe total de 2.700.000 euros que recibirán hasta 233 asociaciones, de las que 192 podrán llevar a cabo programas de acción social relacionados con discapacidad, atención a las drogodependencias, acciones con población reclusa, inmigración o etnias.

Con una partida de 2 millones de euros, serán posibles proyectos que tengan que ver con colectivos que presenten especiales características y dificultades para la plena integración social, y cuyo objeto sea la lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios y la inclusión social.

Los 700.000 euros restantes irán a parar a 41 ONGD que trabajan en cooperación internacional y están enfocadas en la lucha contra la pobreza y en la promoción del desarrollo humano local en los campos de la educación, formación, mujer, igualdad entre géneros, salud, vivienda, defensa de los derechos humanos, desarrollo económico o infraestructuras que beneficien a la sociedad.

La institución provincial ha señalado en nota de prensa que, de esta forma, mantiene el compromiso que la presidenta, Raquel del Puerto, transmitió a casi la totalidad de las entidades sociales de la provincia, cuando mantuvo un encuentro con ellas en el que también se incluyó el anuncio sobre las ayudas de la diputación para salud mental.

El vínculo de la administración provincial con el tercer sector se sustenta en el principio de la solidaridad, ha indicado, a la par que contribuye al desarrollo y atiende las necesidades básicas de la población en los países con menos recursos.

Al mismo tiempo, su Plan Estratégico de Subvención aborda las situaciones de desprotección social y apoya el voluntariado y el asociacionismo, "tan necesarios" como red de apoyos social y natural de las personas y colectivos desfavorecidos, contribuyendo también a la eliminación de la brecha digital, y promoviendo acciones de cooperación internacional y ayuda humanitaria como reflejo de los valores de solidaridad y cooperación que rigen en la institución.