La DGT prevé 87.000 desplazamientos en Extremadura durante la Operación Especial 1º de Mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este jueves, 30 de abril, a partir de las 15:00 horas, la Operación Especial de Tráfico “1º de Mayo”, un dispositivo que se mantendrá activo hasta las 24:00 horas del domingo 3 de mayo. Durante estos días se prevé un total de 87.000 movimientos de largo recorrido por las carreteras extremeñas, lo que supone un incremento del 4,01 % respecto a los datos registrados en 2025.

Por provincias, Badajoz concentrará el 60 % del tráfico, es decir, aproximadamente 52.200 desplazamientos, mientras que Cáceres registrará el 40 % restante, lo que supone alrededor de 34.800 viajes.

Puntos conflictivos y obras en curso

Tráfico recomienda especial precaución en la provincia de Cáceres, donde se identifican puntos de posibles retenciones en la A-5 (Navalmoral de la Mata), sentido Madrid, por el retorno, y en la N-110 (Cabezuela del Valle). En Badajoz no se han señalado puntos conflictivos específicos de circulación.

Asimismo, se recuerda a los conductores la existencia de obras activas que podrían afectar a la fluidez del tráfico:

Provincia de Badajoz: trabajos en la N-432 (Montijo-Zafra), la N-5 (Talavera la Real-Badajoz), con desvíos en puentes, y estrechamientos en la N-435a (Almendral).

Provincia de Cáceres: afecciones en la EX-A1 (Malpartida de Plasencia), la A-66 (Cáceres capital), con circulación por calzada única de doble sentido, y en la N-110 (Cabezuela del Valle).

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en travesías y vías de alta intensidad como la A-5, A-66, N-430 y EX-A1. Se utilizarán todos los medios técnicos disponibles, incluidos radares, cámaras de control de cinturón y uso del móvil, así como medios aéreos.

Desde las Jefaturas Provinciales de Tráfico se insiste en la importancia de revisar el vehículo antes de partir, evitar conductas de riesgo y utilizar la baliza V16 en caso de incidente para alertar rápidamente al resto de usuarios.