DGT

La DGT pide precaución y evitar distracciones para una vuelta de Semana Santa segura

La operación especial con motivo de la Semana Santa finaliza en la medianoche de este lunes 6 de abril.

Redacción

Extremadura |

Atasco en las carreteras
Atasco en las carreteras | Web Antena 3

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido extremar la prudencia al volante durante el regreso de Semana Santa, cuya operación regreso se prolongará hasta la medianoche de este lunes, con una elevada intensidad de tráfico prevista en los ejes que conectan zonas turísticas y de segundas residencias con los grandes núcleos urbanos.

Se estima que, desde el pasado Miércoles Santo, y hasta hoy lunes se producirán 136.482 movimientos en la región, un 2 % más que en el último año, siendo como es habitual las vías más transitadas la A-5, A-66 y EX-A1, así como la N-430 en la provincia de Badajoz.

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