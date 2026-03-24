El delegado del Gobierno considera "muy penoso" que Badajoz sea la "única" capital de provincia sin adherirse a VioGén

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha calificado de "muy penoso" que Badajoz se la "única" capital de provincia que no ha iniciado los trámites para adherirse al sistema VioGén, para la coordinación entre Policía Local y Nacional en la atención a las víctimas de la violencia de género.

Quintana ha dicho que ha "perdido la esperanza" de que la capital pacense lo vaya a hacer y ha agradecido que otras ciudades con menos policías locales se hayan adherido al sistema, mientras que la ciudad más grande de la región no lo ha hecho. "Hay ayuntamientos, proporcionalmente con mucho menos policías locales, con mucha menos estructura que el ayuntamiento de Badajoz y hacen ese esfuerzo y lo llevan adelante", ha apuntado.

Cabe recordar que en la provincia de Badajoz están en el sistema VioGén Almendralejo, Don Benito, Guareña, Mérida, Olivenza, Villanueva de la Serena y Zafra; y en la provincia de Cáceres se han incorporado Arroyo de la Luz, Losar de la Vera, Malpartida de Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres.

"Badajoz es la única capital de provincia en España que no tiene este convenio de VioGén, pero que yo como delegado de gobierno ya la verdad es que no tengo ninguna esperanza de que lo vayan a hacer. Es muy penoso, pero creo que yo no tengo esperanza de que lo vayan a hacer", ha recalcado Quintana, al tiempo que ha agradecido el "esfuerzo" que ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres para firmar el convenio.

En este sentido, ha afeado que la capital pacense no siga el mismo camino, máxima cuando en Extremadura se han registrado cinco asesinatos machistas en los últimos meses, lo que sitúa a la región entre las que más muertes ha tenido en relación con el número de habitantes, ha señalado Quintana este lunes en Cáceres, en declaraciones a los medios durante su visita al Punto Violeta que ha abierto la ong Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), ubicado en el nº 10 de la avenida Hernán Cortés.

"Este es un asunto en el que nos tenemos que implicar todos. Por eso yo creo muy importante lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres y creo importante la iniciativa que ha tenido MZC en hacer este punto violeta siendo una entidad privada", ha señalado Quintana.

En esta línea ha insistido en que ciudades como Plasencia, Don Benito, Villanueva, Almendralejo o Mérida ya están trabajando dentro del convenio VioGén y "están muy satisfechos de la labor que hace la coordinación entre Policía Nacional y Policía Local". Asimismo, se han sumado otros municipios menores de 20.000 habitantes que cuentan con Guardia Civil.

Quintana ha agradecido la labor de instituciones en esta lucha contra la violencia de género y también ha valorado el trabajo de ongs como MZC que, de forma privada y por primera vez, han puesto en marcha recursos para atender a las mujeres como el Punto Violeta que se abre en Cáceres, que se suma al que la organización tiene en Don Benito.

Todo el personal de MZC ha realizado los cursos en la Delegación del Gobierno y "están habilitados para ayudar a las mujeres que puedan tener algún problema de violencia de género", ha explicado el delegado. "Han sido los primeros, pero estamos trabajando para que nuevas organizaciones no gubernamentales se sumen, porque aquí nos tenemos que sumar todos", ha incidido.

"Esto no es una cuestión que tengamos que hacer solo las instituciones. Aquí son todas las instituciones, pero también todo el personal de las organizaciones no gubernamentales que trabajan precisamente en este sector", ha añadido.

Así, este nuevo Punto Violeta de Cáceres será un lugar donde las mujeres que sufran algún tipo de violencia pueden acudir y serán atendidas por el personal que después podrán hacer derivaciones oportunas y acompañamiento y asesoramiento de los pasos que deben dar porque "a veces la víctima no es del todo consciente de todo lo que le está pasando".

"Y para eso necesitamos, por una parte, su entorno, pero por otra parte también organizaciones a las que recurre o los servicios sociales del ayuntamiento. Por eso es tan importante que los ayuntamientos se impliquen, porque son la instituciones públicas más cercana al ciudadano y tiene que estar implicado en esto", ha concluido Quintana.