La defensa de la familia de Francisca Cadenas pedirá una nueva reconstrucción del caso con los investigados

La defensa de la familia de Francisca Cadenas pedirá "en breve" una nueva reconstrucción de la desaparición de esta mujer en la noche del 9 de mayo de 2027 en la localidad pacense de Hornachos, junto con los dos hermanos investigados por su muerte, que "tienen que querer participar, que esa es otra".

Así lo ha anunciado la abogada defensora, Verónica Guerrero, en rueda de prensa este lunes en Villafranca de los Barros tras la declaración del viudo y los tres hijos de Francisca Cadenas en la mañana de este lunes en el Juzgado de Instrucción de esta localidad pacense.

Guerrero ha destacado que la declaraciones del viudo y de los tres hijos de Francisca Cadenas ante el juez ha sido un momento "muy duro" para ellos, porque han tenido que volver a 2017 cuando desapareció la mujer y recordar esos momentos, por lo que han hecho un "esfuerzo muy grande, pero lo han hecho muy bien".

Según ha desvelado, los cuatro ha relatado ante el juez de instrucción "lo que cada uno de manera individual vivió esta noche" de la desaparición, y lo que les supuso desde el punto de vista personal, así como "lo que ha supuesto encontrar esos restos óseos de su madre, las terapias psicológicas, psiquiátricas y todo el proceso de recuperación que están llevando", ha señalado Guerrero.

Para su abogada, "se ve claramente que son declaraciones absolutamente certeras, porque es que los cuatro de manera independiente han declarado lo mismo, cada uno desde su punto de vista", ha dicho.

Una vez concluidas estas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción, las próximas están previstas para este viernes, 17 de abril, y el lunes día 20, y serán tanto de vecinos de la zona, y del Guardia Civil que entró la noche de la desaparición en el domicilio de los dos hermanos investigados.

La abogada no ha descartado que a partir de estas declaraciones puedan surgir otras nuevas, ya que "está bien tener cuantos más testimonios que puedan centrar en este momento" en el que Francisca Cadenas salió de su casa, y el recorrido que realizó esa noche hasta que desapareció.

DESCARTA PEDIR RESPONSABILIDADES

Respecto a la posibilidad de pedir responsabilidades por el desarrollo de la investigación, la abogada ha avanzado que "en principio no" las van a pedir, a pesar de que "es obvio que no estuvo bien hecha porque ha aparecido ahora, después de nueve años", pero ha querido ponerse "en la piel esa persona que en ese momento lo que estaba era buscando a una persona que supuestamente había tenido un episodio de desorientación".

Por tanto, ha considerado que "ponernos ahora a ver lo que en ese momento se pudo hacer a través de una demanda" a juicio de la abogada es "perder un poco el tiempo, no les va a devolver a su madre y no nos va a ayudar en el procedimiento judicial", ha considerado.

La abogada ha apostado por "construir" a partir de ahora, sino que se quieren "centrar en la buena noticia, entre comillas, de que hayan encontrado los restos y que se haga justicia", ha reafirmado.

"PRIMEROS PASOS" DEL PROCESO

Respecto a la continuidad del proceso, Verónica Guerrero ha destacado que los agentes de la UCO "se llevó mucho material de la vivienda, que todavía hay que analizar", sino que únicamente cuentan hasta el momento con el informe preliminar de la autopsia de los restos encontrados, del que faltan todavía el estudio antropológico de los huesos, que el informe forense sea definitivo, el examen por parte de los peritos, entre otras cosas.

Por tanto, ahora mismo se están "dando los primeros pasos" en este proceso judicial, ha destacado la abogada

Respecto a los resultados preliminares de la autopsia, Verónica Guerrero ha lamentado las informaciones falsas que se han publicado, respecto de lo que ha aclarado que hasta el momento no hay una hora definida de la muerte de Francisca Cadenas, y tampoco está "excluida la participación de ninguno de los dos, porque si fuera así no estarían los dos en prisión provisional", ha dicho.

De momento se cuenta con un auto de prisión para los dos detenidos, en base a un material probatorio con "indicios que la UCO expone un informe que es maravilloso sobre una posible participación de los dos, que les ha llevado una prisión provisional", ha señalado la abogada.

Por tanto, ahora "la participación de ambos es gran parte el procedimiento", ya que se deberá analizar por un lado la participación de los detenido, así como qué ocurrió con Francisca esa noche.

Así, y respecto a la participación que tuvo cada uno de los hermanos en la muerte de Francisca Cadenas, la abogada ha señalado que "es muy pronto" para poder decirlo, ya que "eso lo tendrá que incluir la sentencia", ha dicho.

CREE QUE LOS DOS PARTICIPARON

En cualquier caso, la abogada ha considerado que cuentan con "datos suficientemente sólidos para pensar que los dos tuvieron la participación, y de hecho eso es lo que les lleva a prisión provisional", por lo que es lo que ahora les "queda por cuida exactamente qué participación tiene cada uno".

Así, ha reafirmado que si una persona está enterrada nueve años en una casa en la que hay dos moradores, pues "en un procedimiento judicial que se inicia pensar que uno de los dos está excluido" a su juicio "es impensable".

"Yo por lo menos como acusación tengo clara la participación de ambos", ha reafirmado Verónica Guerrero, quien ha considerado que en función del nivel de participación de cada que puedan extraer a lo largo de la instrucción del caso, pues pedirán una cosa u otra.

En ese sentido, ha señalado que se baraja que pudiera haber "una agresión sexual previa a un asesinato" en este caso, por lo que ha confirmado que si se demuestra, la defenderá pedirá la prisión permanente revisable", ha dicho.

Es algo que apunta también la Guardia Civil, "no nos lo hemos sacado debajo de la manga, ni mucho menos", ha señalado Guerrero, quien ha reiterado que "si vemos base de que efectivamente tuvo una agresión sexual previa, no tengáis la menor duda de que voy a pedir la pena máxima", ha concluido.