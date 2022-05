CSIF llama a la huelga en educación este lunes 30 de mayo

Hoy lunes 30 de mayo, el sindicato CSIF ha convocado una huelga general en la educación pública extremeña. El sindicato, denuncia que los empleados públicos, se sienten "olvidados, despreciados y ninguneados" por la Junta: "El gobierno de Vara ha cambiado la negociación por la imposición instalando el caos, la incertidumbre y un descontento social cada día más patente". Además, advierte que esta huelga en Educación "no será la última" si la Junta "no vuelve a la senda del diálogo y la negociación" y no les da ya a los empleados públicos lo que es suyo y les prometió por escrito: denunciando el incumplimiento de acuerdos, recorte de plantillas, aumentos de ratios, o adelanto del calendario escolar, entre otras.

Huelga que continúa pese a que La consejería de Educación rectificaba y el próximo curso escolar comenzará el 12 de septiembre, como era habitual y no el día 6 de septiembre como habían anunciado, pese a la oposición de los sindicatos, colegios y Ampas. Tras una reunión de una mesa técnica, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, reconocía este malestar y la falta de unanimidad, por lo que modifican la fecha para fomentar, dice, el diálogo y que la fecha no sea un problema:

Desde CSIF, se congratulaban por la rectificación, aunque mantienen la huelga para hoy al considerar que hay incumplimientos de la consejería como recortes de las plantillas de los docentes que impide, como marca la ley, la atención individualizada al alumno.