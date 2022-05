CSIF convoca su huelga de educación para el día 30, UGT y CCOO alcanzan un compromiso con la Junta por el abono de los retrasos

El próximo Lunes 30 de mayo, el sindicato CSIF ha convocado una huelga general en la educación pública extremeña. El sindicato, denuncia que los empleados públicos, se sienten "olvidados, despreciados y ninguneados" por la Junta: "El gobierno de Vara ha cambiado la negociación por la imposición instalando el caos, la incertidumbre y un descontento social cada día más patente". Además, advierte que la huelga en Educación "no será la última" si la Junta "no vuelve a la senda del diálogo y la negociación" y no les da ya a los EE.PP. lo que es suyo y les prometió por escrito: "Esperemos que recapaciten y cambien su actitud". Entre las reivindicaciones, denuncia del incumpliendo de acuerdos, recorte de plantillas, aumentos de ratios, o adelanto del calendario escolar, entre otras.

En el otro extremo. CCOO y UGT, informaban de que han logrado el compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para que la Administración autonómica cumpla con el abono de los atrasos del año 2020 y con la carrera profesional suspendida. Por ello suspenden las movilizaciones que tenía convocadas. Lo hace de forma temporal tras mantener una reunión con el presidente de La Junta y comprometerse este a desbloquear la negociación colectiva. Manuel Fernández secretario de la federación de UGT