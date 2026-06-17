Cotrina sitúa el acceso a la vivienda en el medio rural como una "prioridad" y destaca el "compromiso" del Gobierno

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha situado el acceso a la vivienda en el medio rural como una "prioridad" y ha destacado el "compromiso" del Gobierno nacional con los pueblos.

Sánchez Cotrina ha participado este martes en la Asamblea Comarcal de Olivenza, un encuentro de trabajo con responsables orgánicos e institucionales del partido en el que se han analizado los principales retos de la comarca y se han abordado las prioridades de actuación para los próximos meses.

Durante la reunión, en la que han participado secretarios generales de agrupaciones locales, alcaldes y portavoces socialistas de la comarca, Cotrina ha insistido en que uno de los grandes problemas del medio rural extremeño sigue siendo el acceso a la vivienda, una cuestión sobre la que, ha criticado, "la Junta de Extremadura no está dando ninguna respuesta".

El dirigente socialista ha lamentado que la Junta disponga de los mayores recursos económicos de la historia de la comunidad autónoma y, sin embargo, "cada vez ofrezca menos soluciones a los problemas reales de los extremeños".

En ese sentido, ha criticado que el Ejecutivo autonómico "ni aplica la Ley de Vivienda ni desarrolla políticas que garanticen que la vivienda sea un derecho y no un negocio", especialmente, ha dicho, en los pueblos, donde la falta de vivienda "dificulta fijar población, atraer trabajadores y garantizar el relevo generacional".

Frente a esa "falta de iniciativa" por parte de la Junta, Cotrina ha puesto en valor el "compromiso" del Gobierno de España con el mundo rural extremeño, ha destacado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Como ejemplo, ha destacado la decisión conocida esta misma semana por la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez destinará más de 360 millones de euros a municipios de Extremadura y Andalucía para hacer frente a los daños provocados por las borrascas del pasado mes de febrero.

"Solo en Extremadura serán 156 municipios los que recibirán estas ayudas, la inmensa mayoría pertenecientes al medio rural. Es una respuesta firme de un Gobierno socialista que está donde se le necesita, ayudando a los ayuntamientos y dando respuesta a agricultores, ganaderos y vecinos que han sufrido las consecuencias de esos temporales", ha señalado.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha explicado que la Asamblea Comarcal de Olivenza forma parte de la ronda de encuentros que el partido desarrolla por toda la comunidad autónoma con el objetivo de conocer las "necesidades de cada territorio, escuchar a quienes trabajan cada día desde los municipios y diseñar conjuntamente las estrategias políticas e institucionales para ofrecer respuestas a los problemas de la ciudadanía".

"Queremos construir una alternativa para Extremadura desde el territorio, escuchando a quienes mejor conocen la realidad de cada comarca y reforzando el trabajo conjunto entre el partido y nuestros representantes municipales", ha concluido Cotrina.