El coste laboral sube un 2,3% en el segundo trimestre en Extremadura, 1,7 puntos por debajo de la media nacional

El coste laboral ha subido un 2,3 por ciento en el segundo trimestre del año en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 2.750,27 euros de media.

El incremento del 2,3 por ciento registrado en el coste laboral en el segundo trimestre en Extremadura es 1,7 puntos inferior a la media del país, que ha contabilizado un aumento del 4 por ciento.

Por su parte, el coste salarial por trabajador y mes se ha situado en 2.021 euros en el segundo trimestre en Extremadura, un 2,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, que supone 1,6 puntos por debajo de la media del país.