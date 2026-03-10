Un convenio entre Caja Rural de Extremadura y Fundación Primera Fila promoverá el empleo en personas con discapacidad

Caja Rural de Extremadura y la Fundación Primera Fila han renovado su convenio de colaboración que permitirá seguir trabajando en conjunto para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad y también aquellas en riesgo de exclusión social, entre otras iniciativas.

Así lo recoge el convenio de colaboración que ambas entidades han suscrito por parte del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente del patronato de la Fundación Primera Fila, José Antonio Lagar.

El objetivo principal de este acuerdo es promover la empleabilidad de estos colectivos, así como promocionar su autonomía y mejorar la calidad de vida, además de recoger la aportación a la Gala de la Fundación y entrega de los Premios Grada y la colaboración con la revista que gestiona la misma.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado la importancia de potenciar la integración de estas personas en el tejido social.

"Es un beneficio tanto para estas personas como para toda la sociedad en su conjunto, pues queremos ser una tierra justa e inclusiva con todas las personas", ha expresado.

Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 15 por ciento de los excedentes del ejercicio, con el fin de que esos beneficios reviertan en la sociedad extremeña.

"Esta cooperativa de crédito, con más de 100 años de historia asentada en la región, ha tenido siempre presente, como una de las finalidades más importantes, atender a los problemas de los extremeños para mejorar su calidad de vida y su entorno", ha destacado Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.