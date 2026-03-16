DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Derrota del Mérida y empate del Cacereño. En 2ª: Doble victoria para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Moralo, Badajoz, Villafranca y Azuaga. Y en Baloncesto: Triunfos para MIDEBA, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Atlético de Madrid (0-3)

Getafe-Badajoz (2-0)

Real Madrid-La Cruz Villanovense (6-0)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Vedruna Cáceres (3-0)

Ciudad de Plasencia-Moralo (0-1)

Hispanolusa-Fuente de Cantos (3-1)

Diocesano B-Flecha Negra (3-0)

Villafranca-Don Bosco (4-0)

Zafra-Mérida (1-1)

Badajoz B-Cacereño (3-2)

La Cruz Villanovense B-Don Benito (1-5)

San Roque-Santa Amalia (6-0)

Primera RFEF Femenina

Betis-Cacereño Femenino (3-1)

Segunda RFEF Femenina

Guiniguada Apolinario-SportExtremadura (0-1)

Betis B-Cacereño Atlético (0-0)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Guadalajara (1-4)

Cacereño-Ponferradina (0-0)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Águilas (1-0)

Coria-Intercity (1-0)

Tercera RFEF Masculina

Montijo-Cabeza del Buey (1-1)

Don Benito-Puebla de la Calzada (4-0)

Villafranca-Jaraíz (2-1)

Diocesano-Montehermoso (0-0)

Azuaga-Gévora (2-0)

Moralo-Villanovense (3-0)

Santa Amalia-Calamonte (2-1)

Pueblonuevo-Llerenense (2-0)

Badajoz-Jerez (5-4)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Malpartida-Arroyo (1-0)

Ciudad de Plasencia-Torreorgaz (3-0)

Talayuela-Piornal (2-0)

Torrejoncillo-Cabezuela (0-1)

Moralo B-UP Plasencia (1-2)

Amanecer-Chinato (0-1)

Moraleja-Trujillo (3-2)

Grupo 2

Valdelacalzada-Guadiana (0-2)

La Garrovilla-Valverdeño (2-3)

Barbaño-Hernando de Soto (0-2)

Villar del Rey-Sanvicenteño (4-2)

Lobón-San Jorge (1-0)

Badajoz B-Valdebótoa (1-1)

Cheles-Talavera (0-0)

Grupo 3

Castuera-Gimnástico Don Benito (1-0)

Athletic Valle-Quintana (0-5)

Almoharín-Zarceño (5-1)

Talarrubias-Guareña (0-3)

Miajadas-Campanario (3-0)

Valdivia-Hernán Cortés (1-3)

Monterrubio-Peleño (1-0)

Grupo 4

Zafra-Solana (1-0)

Gran Maestre-Belenense (3-0)

Fuente de Cantos-Usagre (1-1)

Mérida Promesas-San Serván (2-0)

Bienvenida-Oliva (1-0)

Don Álvaro-Aceuchal (2-3)

Torremejía-La Estrella (1-3)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Tiétar (8-2)

Nuevo Plasencia-Nuevo Cáceres (0-3)

Casar de Cáceres-Ciudad de Plasencia B (1-0)

Hervás-Cañaveral (9-1)

El Batán-Navaconcejo (2-1)

Jerte-Las Hurdes (1-1)

Aceituna-Brocense (1-0)

Grupo 2

La Haba-Madrigalejo (0-2)

Palazuelo-San Bartolomé (0-0)

Esparragosa-Malpartida (1-1)

Valdehornillo-Casas de Don Pedro (3-2)

Puebla de Alcocer-Orellana (1-2)

Herrera-Metelinense (3-0)

Ilipense Zalamea-Fuenlabrada (0-2)

Grupo 3

Villanueva del Fresno-Hispanolusa (0-4)

Valencia de Alcántara-Alburquerque (0-3)

La Albuera-Puerta Palmas (1-2)

Olivenza UD-Don Bosco (2-1)

Puebla de la Calzada B-Peña el Valle (2-5)

San Francisco de Olivenza-La Roca (0-2)

Obandina-Santa Quiteria (3-1)

Grupo 4

Vadesa-Fregenal (1-0)

Higuera-Ribereña (0-7)

Jerez B-Berlanga (1-2)

Campillo-Alange (2-0)

Juventud UVA-Trujillanos (1-4)

Segureña-Monesterio (0-1)

Santa Marta-Fornacense (2-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Ferrol (3-4)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-La Nucía (3-2)

Bargas-Jerez (7-3)

Tercera División

Arroyo-Salvatierra (4-3)

Ciudad de Almendralejo-Villagarcía (5-4)

Jarandilla-Cáceres Universidad (10-3)

Navalmoral-Granja (5-3)

Burguillos-Rena (3-5)

Torrecillas-Talayuela (6-3)

Colegio San José-Badajoz Energía (6-4)

Castañar de Ibor-Casar de Cáceres (5-3)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Bidaideak Bilbao-MIDEBA Extremadura (77-85)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Viladecans (69-49)

Segunda FEB Masculina

Morón-Cáceres Patrimonio (86-87)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Baublock Gymnástika (65-67)

Vitaly La Mar Badajoz-Alcalá (102-58)

Sevilla Coria-Moraleja (67-41)

Huelva-San Antonio Cáceres (98-65)

Sagrado Corazón Cáceres-Peñarroya (91-82)

Dos Hermanas-CBA Spain (61-47)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

VP Madrid-Extremadura Arroyo (3-1)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Voleibol Almoradí (3-0)

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