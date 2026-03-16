Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Atlético de Madrid (0-3)
Getafe-Badajoz (2-0)
Real Madrid-La Cruz Villanovense (6-0)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Vedruna Cáceres (3-0)
Ciudad de Plasencia-Moralo (0-1)
Hispanolusa-Fuente de Cantos (3-1)
Diocesano B-Flecha Negra (3-0)
Villafranca-Don Bosco (4-0)
Zafra-Mérida (1-1)
Badajoz B-Cacereño (3-2)
La Cruz Villanovense B-Don Benito (1-5)
San Roque-Santa Amalia (6-0)
Primera RFEF Femenina
Betis-Cacereño Femenino (3-1)
Segunda RFEF Femenina
Guiniguada Apolinario-SportExtremadura (0-1)
Betis B-Cacereño Atlético (0-0)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Guadalajara (1-4)
Cacereño-Ponferradina (0-0)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Águilas (1-0)
Coria-Intercity (1-0)
Tercera RFEF Masculina
Montijo-Cabeza del Buey (1-1)
Don Benito-Puebla de la Calzada (4-0)
Villafranca-Jaraíz (2-1)
Diocesano-Montehermoso (0-0)
Azuaga-Gévora (2-0)
Moralo-Villanovense (3-0)
Santa Amalia-Calamonte (2-1)
Pueblonuevo-Llerenense (2-0)
Badajoz-Jerez (5-4)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Malpartida-Arroyo (1-0)
Ciudad de Plasencia-Torreorgaz (3-0)
Talayuela-Piornal (2-0)
Torrejoncillo-Cabezuela (0-1)
Moralo B-UP Plasencia (1-2)
Amanecer-Chinato (0-1)
Moraleja-Trujillo (3-2)
Grupo 2
Valdelacalzada-Guadiana (0-2)
La Garrovilla-Valverdeño (2-3)
Barbaño-Hernando de Soto (0-2)
Villar del Rey-Sanvicenteño (4-2)
Lobón-San Jorge (1-0)
Badajoz B-Valdebótoa (1-1)
Cheles-Talavera (0-0)
Grupo 3
Castuera-Gimnástico Don Benito (1-0)
Athletic Valle-Quintana (0-5)
Almoharín-Zarceño (5-1)
Talarrubias-Guareña (0-3)
Miajadas-Campanario (3-0)
Valdivia-Hernán Cortés (1-3)
Monterrubio-Peleño (1-0)
Grupo 4
Zafra-Solana (1-0)
Gran Maestre-Belenense (3-0)
Fuente de Cantos-Usagre (1-1)
Mérida Promesas-San Serván (2-0)
Bienvenida-Oliva (1-0)
Don Álvaro-Aceuchal (2-3)
Torremejía-La Estrella (1-3)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Tiétar (8-2)
Nuevo Plasencia-Nuevo Cáceres (0-3)
Casar de Cáceres-Ciudad de Plasencia B (1-0)
Hervás-Cañaveral (9-1)
El Batán-Navaconcejo (2-1)
Jerte-Las Hurdes (1-1)
Aceituna-Brocense (1-0)
Grupo 2
La Haba-Madrigalejo (0-2)
Palazuelo-San Bartolomé (0-0)
Esparragosa-Malpartida (1-1)
Valdehornillo-Casas de Don Pedro (3-2)
Puebla de Alcocer-Orellana (1-2)
Herrera-Metelinense (3-0)
Ilipense Zalamea-Fuenlabrada (0-2)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-Hispanolusa (0-4)
Valencia de Alcántara-Alburquerque (0-3)
La Albuera-Puerta Palmas (1-2)
Olivenza UD-Don Bosco (2-1)
Puebla de la Calzada B-Peña el Valle (2-5)
San Francisco de Olivenza-La Roca (0-2)
Obandina-Santa Quiteria (3-1)
Grupo 4
Vadesa-Fregenal (1-0)
Higuera-Ribereña (0-7)
Jerez B-Berlanga (1-2)
Campillo-Alange (2-0)
Juventud UVA-Trujillanos (1-4)
Segureña-Monesterio (0-1)
Santa Marta-Fornacense (2-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Ferrol (3-4)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-La Nucía (3-2)
Bargas-Jerez (7-3)
Tercera División
Arroyo-Salvatierra (4-3)
Ciudad de Almendralejo-Villagarcía (5-4)
Jarandilla-Cáceres Universidad (10-3)
Navalmoral-Granja (5-3)
Burguillos-Rena (3-5)
Torrecillas-Talayuela (6-3)
Colegio San José-Badajoz Energía (6-4)
Castañar de Ibor-Casar de Cáceres (5-3)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Bidaideak Bilbao-MIDEBA Extremadura (77-85)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Viladecans (69-49)
Segunda FEB Masculina
Morón-Cáceres Patrimonio (86-87)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Baublock Gymnástika (65-67)
Vitaly La Mar Badajoz-Alcalá (102-58)
Sevilla Coria-Moraleja (67-41)
Huelva-San Antonio Cáceres (98-65)
Sagrado Corazón Cáceres-Peñarroya (91-82)
Dos Hermanas-CBA Spain (61-47)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
VP Madrid-Extremadura Arroyo (3-1)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Voleibol Almoradí (3-0)