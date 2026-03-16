DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Derrota del Mérida y empate del Cacereño. En 2ª: Doble victoria para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Moralo, Badajoz, Villafranca y Azuaga. Y en Baloncesto: Triunfos para MIDEBA, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción