SANIDAD

La Consejería de Salud reafirma la prioridad de la OPE de médicos especialistas en curso y escucha las propuestas de SEMERGEN

SEMERGEN trasladó sus sugerencia y propuestas especialmente en relación con las condiciones de baremación del concurso de méritos.

Redacción

Extremadura |

La Consejería de Salud reafirma la prioridad de la OPE de médicos especialistas en curso y escucha las propuestas de SEMERGEN
La Consejería de Salud reafirma la prioridad de la OPE de médicos especialistas en curso y escucha las propuestas de SEMERGEN | Junta de Extremadura

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha mantenido una reunión con representantes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrada a petición de la sociedad científica ante la próxima convocatoria del primer concurso extraordinario de méritos para médicos especialistas en Extremadura.

En el encuentro, se ha puesto de manifiesto que el objetivo de ambas partes es compartido y la Consejería confirma que la Oferta Pública de Empleo (OPE) actualmente en vías de resolución mantiene prioridad absoluta sobre cualquier proceso posterior. Una vez concluida, las plazas no elegidas por los aspirantes aprobados serán las que se ofrezcan en la futura convocatoria extraordinaria de concurso de méritos para esas plazas vacantes.

SEMERGEN trasladó sus sugerencia y propuestas especialmente en relación con las condiciones de baremación del concurso de méritos. La Consejería se ha mostrado receptiva a estas aportaciones, dejando presente en todo caso que serán objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, órgano competente para su desarrollo final.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer