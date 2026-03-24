La consejera de Salud asegura que el 99% de las plazas vacantes en el SES son de médicos especialistas

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha asegurado que el 99 por ciento de las plazas vacantes en el Servicio Extremeño de Salud (SES) son de médicos especialistas, de ahí que la administración autonómica haya decidido convocar un concurso de méritos para cubrir vacantes.

Así, y a preguntas de los medios por las vacantes que han quedado tras las oposiciones en enfermería o farmacia, la consejera ha recordado que la pasada semana se reunió con representantes de Satse a quienes trasladó que el concurso de méritos que tendrá lugar para médicos especialistas se valoraba, en el caso de que hubieran quedado plazas vacantes, para otros especialistas de ciencias de la salud.

"Pero se da circunstancia que los enfermeros especialistas de ciencias de la salud en las oposiciones no han quedado vacantes, los psicólogos no han quedado vacantes", ha asegurado.

Además, como ha incidido García Espada, el 99 por ciento de plazas vacantes en el Servicio Extremeño de Salud son de médicos especialistas y, como administración, se está obligada a asegurar el derecho de la ciudadanía a la prestación de asistencia sanitaria.

"Ante circunstancias excepcionales, medidas excepcionales y lo que no vamos a hacer es no hacer nada, otras comunidades han iniciado este camino, están resolviendo sin ningún tipo de traba y nosotros vamos a ir a resolverlo así", ha asegurado.

Sara García Espada ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa en la que ha informado del primer procedimiento de donación de órganos realizado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.