Concentración en la tarde de este miércoles en Almendralejo para borrar las pintadas racistas en la sede de Ruy López

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este miércoles a las puertas de la Fundación Ruy López de Almendralejo (Badajoz) para tapar la pintada de carácter xenófobo en su fachada -que rezaba ‘Stop invasión’- y condenar el racismo y los discursos de odio contra la población migrante.

Durante el acto, diferentes participantes se han ido turnando para pintar de blanco la fachada y cubrir el mensaje, en un gesto simbólico de rechazo colectivo a este tipo de agresiones.

La presidenta de la fundación, Ana Macías, ha agradecido el apoyo frente a este ataque a la sede donde ha incrementado notablemente la afluencia de usuarios migrantes, procedentes de distintos puntos de Extremadura, debido a la aprobación de la regularización extraordinaria.

Macías ha calificado lo ocurrido como “un delito de odio por un desconocimiento de la diversidad magnífica, maravillosa, cultural que tenemos en esta localidad” y ha subrayado que “esto no lo podemos permitir”, por lo que ha apelado a “luchar contra el odio y demostrar la diversidad cultural con la que convivimos de día a día”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido de que “quienes se alimentan del odio realizan estos actos porque se sienten auspiciados o impunes, al escuchar ese mismo discurso desde los atriles de los parlamentos”.

En este sentido, ha señalado que “con esta investidura, la señora María Guardiola ha asumido el relato racista de Vox y lo ha hecho suyo” y ha criticado que “no se puede poner en la diana a colectivos y personas migrantes, las personas tienen derechos, da igual el color o procedencia”.

El presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática (AMHD) Tierra de Barros, Francisco Cerrato, ha asegurado que este tipo de hechos “no son aislados” en Almendralejo, por lo que anima a la ciudadanía a movilizarse “en defensa de lo público, frente a los ataques a las ONGs y a quienes trabajan con las personas más vulnerables”.

En la misma línea, el coordinador de IU Almendralejo, Javier Romo, ha calificado la pintada como “un acto cobarde” y ha señalado que este tipo de mensajes llevan años apareciendo en las paredes de la localidad.

Romo ha puesto en valor el papel de la población migrante en sectores clave de la economía local, como el campo o la construcción, y ha defendido que “la clase trabajadora es una y tiene que estar unida, da igual de dónde proceda”.

La concentración ha finalizado con la fachada ya cubierta de pintura blanca y con un mensaje compartido de rechazo al racismo y de defensa de la convivencia.