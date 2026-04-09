Una comunidad energética impulsada por la Diputación de Badajoz en Almendralejo abastecerá a 30 familias y diez empresas

La primera comunidad energética público-privada de Almendralejo, 'Vendimia Solar', permitirá ahorrar en la factura de la luz a una treintena de familias, diez pequeñas empresas y dos edificios municipales.

Esta iniciativa de autoconsumo colectivo de energía renovable, impulsada por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, se ha materializado con la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 50 kW encima del pabellón Viti García Rubiales del polideportivo municipal Tomás de la Hera, con una inversión de 48.380,64 euros.

La infraestructura energética permitirá abastecer a 30 familias, 10 pequeñas y medianas empresas y dos edificios municipales, con un ahorro conjunto estimado superior a los 32.800 euros y un periodo de retorno de la inversión inferior a año y medio. En concreto, se estima que en una familia el ahorro medio anual puede alcanzar los 230 euros.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha señalado en la presentación del proyecto que "supone un paso importante en la transición ecológica de la provincia" y ha subrayado el valor de la colaboración institucional y social que ha hecho posible el iniciativa.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo conjunto desarrollado por colectivos ciudadanos, tejido empresarial, técnicos municipales y la propia diputación.