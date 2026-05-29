La compraventa de viviendas en Extremadura sube un 4,8% en marzo, según los notarios

La compraventa de viviendas ha subido un 4,8% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.359 unidades, mientras que el precio medio por metro cuadrado ha crecido un 1,9%, hasta los 705 euros.

En cambio, la superficie media se ha reducido un 1,1%, hasta los 132,3 metros cuadrados, según datos del Consejo General del Notariado difundidos este jueves.

La mayoría de las compraventas son pisos, hasta 866 inmuebles, con un aumento del 3,7%. El resto, 493, son viviendas unifamiliares, un segmento que ha registrado en marzo una subida del 6,8% en el número de operaciones.