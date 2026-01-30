La compraventa de viviendas aumenta en Extremadura un 5,2% en noviembre, hasta las 1.224 unidades, según los notarios

La compraventa de viviendas ha aumentado en Extremadura un 5,2 por ciento en noviembre en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 1.224 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 10 por ciento, hasta las 598 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado se ha situado en los 665 euros por metro cuadrado, registrándose un ascenso del 6,3 por ciento interanual.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha caído un 2,4 por ciento en noviembre en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 61.217 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha subido un 6,5 por ciento, hasta las 32.138 operaciones.