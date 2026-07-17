El Comité Regional del PSOE fija las primarias en las ciudades de más de 20.000 habitantes para el mes de septiembre

El Comité Regional del PSOE de Extremadura ha dado cuenta hoy del calendario de primarias en las ciudades mayores de 20.000 habitantes para elegir candidatos de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2027.

Las primarias para elegir candidatos solo deben celebrarse en las ciudades de más de 20.000 habitantes y en las que el PSOE no gobierne en esta legislatura, es decir, en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito. Si solo hay un candidato o candidata no será necesario celebrar primarias y, por el contrario, si hay más de uno o una, sí se celebrarán y se deberá votar en la asamblea local.

Los días exactos de celebración de estos procesos durante el mes de septiembre se deberán fijar en la Comisión Ejecutiva Federal en próximas reuniones. En las localidades de menos de 20.000 habitantes, las candidaturas para las elecciones municipales de 2027 se elegirán en las diferentes asambleas locales.

Con este calendario, el PSOE de Extremadura inicia el proceso de preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de conformar las mejores candidaturas en cada municipio. El partido apostará por equipos sólidos, con capacidad de gobierno, arraigo en el territorio y vocación de servicio público, para ofrecer a la ciudadanía una alternativa capaz de recuperar la confianza mayoritaria y ganar las próximas elecciones municipales en el conjunto de Extremadura.