El Colegio de Médicos de Badajoz distingue a la Confederación Española de Sindicatos Médicos con su Medalla de Oro

La Asamblea General de Colegiados del Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA), celebrada este miércoles 25 de marzo, ha acordado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la corporación a la Confederación Española de Sindicatos Médicos por su defensa de la profesión médica en el panorama nacional y su esfuerzo por unificar la identidad sindical de la profesión médica.

Asimismo, la asamblea ha decidido distinguir con la Medalla al Mérito Colegial al Dr. Manuel Carmona Calderón, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en Medicina Legal y Forense y en Radiodiagnóstico, y la Dra. Virginia Gajardo Galán, especialista en Psiquiatría.

Al mismo tiempo, la asamblea ha determinado conceder la distinción de Colegiado de Honor al Dr. Juan Luis Parra Escobar, al Dr. Juan Andrés Núñez Tort, al Dr. Cándido Rodríguez Vázquez, al Dr. Juan José Eugenio Moreno Moreno y a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las distinciones se entregarán en el Día de la Profesión Médica, gala que se desarrollará en Badajoz el próximo mes de junio.