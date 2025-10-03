La CNT rendirá homenaje a los guerrilleros republicanos en El Torno

El sindicato CNT Cáceres Norte celebrará este viernes y el sábado en El Torno (Cáceres) las 'XIII Jornadas de Homenaje Día de la Guerrilla', un encuentro que busca rendir tributo a la resistencia antifranquista en el Valle del Jerte y mantener viva la memoria de quienes lucharon contra la dictadura.

El programa arrancará este viernes, 3 de septiembre, con la presentación del libro 'Extremadura contra el olvido', a cargo de sus autores, Ángel Olmedo Alonso y Chema Álvarez, según ha informado la CNT.

El sábado, a las 12:00 horas, tendrá lugar el acto central en el 'Mirador de la Memoria', donde se recordará a los guerrilleros y luchadores antifascistas.

A continuación, los asistentes compartirán una comida popular en el paraje de Las Vaquerizas, acompañada de una actuación musical.

La jornada concluirá a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de El Torno con la presentación del libro 'Querida mía', de Paqui Maqueda Fernández.

La organización ha destacado que, además del homenaje, las actividades pretenden fomentar la convivencia, la cultura y el reconocimiento de la memoria histórica en la región.