El Club Magic Extremadura participará en un torneo contra el racismo organizado por el Bayern de Múnich

El Club Magic Extremadura participará este sábado en un torneo en línea de carácter social y de sensibilización que organiza la sección de ajedrez del Bayern de Múnich a través de la plataforma de juego Lichess y que lleva por nombre 'Jaque mate al racismo'.

Competirán veintiún equipos de varios continentes que representan a prestigiosas organizaciones, dos de ellos españoles, ha informado el club emeritense en un comunicado.

También participará el equipo de los 'Jóvenes ajedrecistas del Bayern Múnich'.

Los equipos deberán estar formados por niños y jóvenes y el Magic, dirigido por el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario, alineará integrantes de la cantera del club y otros ajedrecistas que forman parte de su escuela online.

El evento comenzará con una videoconferencia, en la que los clubes participantes se presentarán y hablarán sobre sus contribuciones en el ámbito social y de la inclusión, con especial mención al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en la que habrá invitados de especial relevancia del mundo del ajedrez.

Posteriormente, se celebrará el torneo por equipos a través departidas rápidas de cinco minutos con cinco segundos de incremento por jugada realizada.

Una vez finalizado el torneo, y como acto lúdico y de convivencia, los participantes podrán jugar en un torneo individual con las mismas condiciones de tiempo que el torneo por equipos.

El equipo emeritense estrenará su nuevo patrocinador para competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional, por lo que se denominará Club Magic Keepintax.