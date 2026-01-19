Cerca 400 firmas respaldan que el desfile final del Carnaval pacense sea en Sinforiano Madroñero

Cerca de 400 firmas recogidas por la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos respaldan que el desfile final del Carnaval de Badajoz se celebre en la Avenida Sinforiano Madroñero.

En un comunicado, este colectivo ha recordado que viene organizando el desfile del Carnaval de Badajoz, en su segundo domingo, desde que fue declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2023.

A su juicio, siempre ha resultado un éxito de participación y de afluencia, pero tanto los participantes como el público en general han pedido siempre a la asociación que se ampliara, ya que el recorrido se queda muy corto.

Por ello, han estado recogiendo firmas de apoyo para que el desfile se pueda celebrar en la Avenida de Sinforiano Madroñero. "Esta ha sido una petición unánime en los contactos mantenidos con empresarios de la hostelería y de otros servicios", ha recalcado la asociación vecinal.

En su opinión, la recogida de firmas, con casi 400 reunidas, ha sido un "rotundo éxito".

También han celebrado el apoyo de la Federación del Carnaval (FALCAP) y de los Artefactos y de los Grupos Menores.

Para la asociación vecinal, hay un sentir unánime de que el Carnaval de Badajoz se abra al conjunto de los barrios y, además, Valdepasillas reúne unas características perfectas para que comparsas, grupos y artefactos puedan lucir y brillar con sus bailes y sonidos, tanto por el espacio de una gran avenida como por su vistosidad.

Ha insistido en que se trata de ampliar los espacios de esta fiesta porque parece que hay unanimidad en que ha adquirido otra dimensión, pero a su juicio no puede ser sólo por la amplitud del número de días e internacionalidad, sino que "hay que innovar para dar otro nivel y carácter a la masiva participación" en la calle.

La asociación vecinal ha pedido que se tenga en cuenta su petición de que el desfile que ponga broche de oro a la fiesta se celebre el segundo domingo en la Avenida de Sinforiano Madroñero y en este sentido se han dirigido al Ayuntamiento de Badajoz y a la Policía Local.