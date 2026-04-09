CCOO traslada al TSJEx su preocupación por el aumento de las agresiones al personal del ámbito sanitario

CCOO de Extremadura ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura su preocupación por el aumento notable de la cantidad y gravedad de las agresiones al personal del ámbito sanitario de la región. En ese sentido, para el sindicato es fundamental que se actúe penalmente y no solo con sanciones económicas en las condenas de estos casos.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha mantenido una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, en la que ha recordado la reivindicación del sindicato de que se considere a los profesionales del ámbito sanitario como autoridad sanitaria, tal y como establece el Código Penal en el artículo 550.

Por su parte, la presidenta del TSJEx ha informado al sindicato de la existencia de un borrador de protocolo de actuación en estos casos, que solo está pendiente de la firma con la Consejería de Sanidad y resto de instituciones que han colaborado en su elaboración y que espera se active en las próximas fechas.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO considera positivo esta iniciativa porque era otra de sus reivindicaciones, pues permitiría una actuación más diligente a la hora de proteger al personal del ámbito sanitario frente las agresiones y una aclaración de cómo proceder desde los centros de salud para que no tengan que ser los propios profesionales quienes presenten las denuncias.

Las agresiones al personal del ámbito sanitario del SES es un problema creciente y que genera una gran preocupación en el sector. Según datos oficiales, el número de casos creció de 141 en el 2024 a 226 del 2025, un incremento anual de un 60 por ciento con 85 casos más. En todo caso, en realidad hay muchas más agresiones que no se denuncian por miedo o por pensar que esto no tendría ninguna utilidad.

CCOO sigue en su propósito de afrontar realmente la grave situación de agresiones a los profesionales del ámbito sanitario, esto incluye a todos aquellos desempeñen su labor dentro del ámbito sanitario, independientemente de su categoría y contrato laboral.

Desde CCOO se viene exigiendo al Servicio Extremeño de Salud desde hace bastante tiempo medidas reales y contundentes para evitar y castigar las agresiones al personal profesional del ámbito sanitario. Se trata de un asunto que afecta a todos los centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios de la región y cuya realidad solo se conoce superficialmente.

En la reunión con María Félix Tena también han estado presentes la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Rosa Rodríguez; el secretario de Acción Sindical de esta federación, José Luis Domínguez; y el secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO de Extremadura, Juan José Bote.

En este encuentro, también se abordaron cuestiones relativas a cómo mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en la región desde el ámbito judicial.

La reunión forma parte de la serie de contactos institucionales que está manteniendo la secretaria general de CCOO de Extremadura para abrir nuevos cauces de diálogo y de acción sindical. Ambas partes destacaron la importancia de mantener un diálogo institucional sostenido en el tiempo.