CCOO reclama abordar la equiparación salarial del personal de la Administración de la Junta en la próxima Mesa General de Negociación

CCOO ha solicitado formalmente a la Dirección General de Función Pública la inclusión de un punto específico en el orden del día de la próxima Mesa General de Negociación para abordar la equiparación salarial del personal empleado público de la Administración General de la Junta de Extremadura.

Desde el Área Pública de CCOO de Extremadura se considera imprescindible iniciar un proceso de negociación real, estructurado y con calendario definido que permita corregir las desigualdades retributivas existentes en la actualidad. Estas diferencias salariales afectan a todos los colectivos dentro de la Administración General y generan situaciones de inequidad que deben ser corregidas de manera urgente.

El sindicato subraya que la equiparación salarial no solo responde a una reivindicación histórica de los empleados y empleadas públicos, sino que constituye también un elemento clave para garantizar unas condiciones laborales dignas, mejorar la motivación de la plantilla y favorecer la estabilidad en el empleo público.

En este sentido, CCOO destaca que la mejora de las condiciones retributivas tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Un empleo público bien reconocido y adecuadamente remunerado es fundamental para asegurar una administración eficaz, profesional y comprometida con el interés general.

Este asunto debe ser tratado con carácter prioritario en el marco de la negociación colectiva por ello, desde CCOO se insta a la Administración extremeña a mostrar voluntad política y compromiso real para avanzar hacia una homologación salarial con otras administraciones públicas.

CCOO seguirá impulsando todas aquellas actuaciones necesarias para que esta reivindicación se traduzca en resultados tangibles, contribuyendo así al fortalecimiento de los servicios públicos en Extremadura y al reconocimiento del trabajo que desempeñan miles de profesionales en la Administración autonómica.