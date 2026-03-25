CCOO espera que la consejera de Salud no siga en el cargo tras su "desafortunada" actuación en el examen de Enfermería

El sindicato CCOO niega que fuera informado ni consultado sobre las incidencias en el examen de oposiciones de la categoría de Enfermería como --indica-- ha trasladado el Servicio Extremeño de Salud (SES) "en un intento de disolver su responsabilidad ante los fallos detectados en estas oposiciones"; y afirma que ésta ha sido una "desafortunada" actuación más de la consejera, que espera "no continúe en el cargo".

Según apunta, un "buen" número de aspirantes a las plazas de Enfermería criticaron después del examen que "había plantillas con normas en las mesas antes de iniciar el ejercicio y exámenes a los que les faltaban hojas".

"No es cierto que ni el Tribunal ni el propio SES comunicarán al sindicato, ni que había habido estas incidencias, ni que habían sido resueltas, ni cómo se resolvieron", insiste en nota de prensa la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que insta al SES a que asuma su responsabilidad "sin intentar justificarse con expresiones como 'las incidencias fueron puestas en conocimiento de las organizaciones sindicales'".

Asimismo, CCOO considera que la elección de los tribunales afectados por plazas que han quedado desiertas "no ha sido la adecuada" por parte del SES.

De igual modo, insiste en reivindicar el papel de la Mesa Sectorial, por lo que insta a la consejera de Salud y Servicios Sociales a que "respete" el funcionamiento de este órgano y "no pretenda que otros asuman sus errores de cálculo". Ésta ha sido, a su juicio, una "desafortunada" actuación más de esta consejera, que CCOO espera "no continúe en el cargo".