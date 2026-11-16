Casi 450 universitarios extremeños reciben ayudas para estudios o prácticas en el extranjero en el curso 2026/2027

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha resuelto la convocatoria de ayudas complementarias destinadas al alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura seleccionado para realizar estudios o prácticas en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+ durante el curso académico 2026/2027.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), contempla la concesión de ayudas a 443 estudiantes universitarios extremeños, por un importe global de 599.400 euros.

Del total de personas beneficiarias, 440 corresponden a la modalidad Erasmus+ Estudios (Modalidad A), dirigida al alumnado que realizará estancias de estudios en instituciones de enseñanza superior de otros países europeos participantes en el programa o de cualquier país socio.

Por su parte, tres estudiantes han obtenido ayudas en la modalidad Erasmus+ Prácticas (Modalidad B), destinada a quienes realizarán periodos de prácticas formativas en instituciones, organizaciones o empresas de otro país europeo participante en Erasmus+.

Las ayudas, convocadas el pasado mes de mayo, oscilan entre 400 y 1.400 euros en función de la duración de la movilidad. La cuantía individual se determina según el número de meses de estancia, subvencionándose hasta un máximo de siete meses.

"Con esta línea de ayudas la Consejería de Educación persigue mejorar la experiencia educativa del alumnado universitario extremeño a través de la movilidad internacional, apoyando la realización de estancias educativas y formativas en el extranjero", según ha señalado la Junta en un comunicado.

Además, esta medida contribuye "a mejorar la capacidad de adaptación de los estudiantes al mercado laboral a escala comunitaria, favoreciendo el desarrollo de sus competencias lingüísticas, interculturales y emprendedoras, así como otras aptitudes no técnicas muy valoradas en el ámbito laboral".