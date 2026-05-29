Casi 30 puntos de Extremadura se suman a una campaña de recogida de basura en la naturaleza del 30 de mayo al 7 de junio

Casi una treintena de puntos de Extremadura se suman a la campaña '1m2 contra la basuraleza' para recoger basura en la naturaleza entre el 30 de mayo y el 7 de junio.

Se trata de una movilización impulsada por el Proyecto Libera, que está promovido, a su vez, por SEO/Birdlife en alianza con Ecoembes. Este año la campaña, que se organiza en toda España, celebra su décima edición ampliando su duración a nueve días de acción, desde el 30 de mayo al 7 de junio, previo al periodo estival.

Enmarcada en el Día Mundial del Medioambiente (5 de junio), esta iniciativa refuerza su labor de concienciación y sensibilización frente al problema del abandono de residuos en la naturaleza, implicando "a miles de personas en la conservación del entorno", según resalta la organización de la iniciativa en un comunicado.

Un año más, Extremadura se sumará a esta campaña con "centenares de personas" comprometidas con el medioambiente que participarán de forma activa en las batidas de recogida de basura que se van a realizar a lo largo de estos nueve días, entre ellos, en el merendero de la Ermita de San Isidro de Trujillanos (Cáceres) o en el ZEPA Azud del Guadiana, en Badajoz.

"Todas ellas se unen a esta gran movilización colaborativa que se desarrolla en múltiples puntos del país con el objetivo común de actuar frente a la 'basuraleza'", agrega el comunicado.