El calendario extremeño de Carreras de Montaña incluirá 20 citas puntuables en 2026

La undécima Subida al Convento de La Lapa, que se disputará el próximo 1 de febrero en esta localidad pacense, abrirá el calendario de Carreras de Montaña de Extremadura, que constará de 20 pruebas deportivas a desarrollar en distintas localidades de la región.

Carreras en línea, kilómetros verticales, carreras contra el crono y carreras nocturnas componen el calendario federativo de la Fexme, distribuidas a lo largo de todo el año, y que conforman los diferentes circuitos deportivos: Copa de Extremadura (7 pruebas), Trofeo Diputación de Cáceres (7 pruebas) y Trofeo Diputación de Badajoz (3 pruebas).

Asimismo, se desarrollarán los diferentes Campeonatos de Extremadura, según ha informado la Fexme.

De esta forma, el Campeonato de Extremadura de Kilómetro Vertical será el 28 de marzo en Losar de la Vera (Km Vertical Losar); y el de carrera por montaña en línea tendrá lugar el 28 de febrero en Arroyomolinos (X CxM Arroyo de los Molinos).

El Campeonato de Extremadura de Larga Distancia repite el 26 de septiembre en Torrejoncillo (Ultrartesanos); y el de categorías inferiores también se disputará en Arroyomolinos, el 28 de febrero.

La prueba que abre el calendario tendrá lugar en La Lapa, en la XI Subida al Convento de la Lapa el día 1 de febrero y la prueba que cierra el calendario será una vez más el Desafío La Codosera, el 29 de noviembre.

La Fexme tiene como objetivo incrementar el número de participantes del pasado año, por lo que ofrece un calendario "muy completo, apto para todos a los que les gusta la montaña y que permitirá descubrir los lugares más interesantes de Extremadura para la práctica de este deporte".