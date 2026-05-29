Caja Rural de Extremadura y Regantes de la Margen Izquierda del Rosarito firman un préstamo para modernización

Caja Rural de Extremadura y la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Pantano de Rosarito han formalizado la firma protocolaria del préstamo destinado a financiar la redacción del proyecto de modernización de su zona regable.

Con esta operación, Caja Rural de Extremadura vuelve a poner de manifiesto su "firme compromiso" con el sector primario extremeño, apoyando iniciativas "estratégicas" que contribuyen a garantizar la viabilidad, competitividad y sostenibilidad de la agricultura en el medio rural.

La modernización de los regadíos representa, así, según indica en nota de prensa la entidad financiera, un paso "decisivo" hacia una gestión "más eficiente" del agua, el ahorro energético y la implantación de sistemas de riego "más modernos y adaptados a los retos actuales del campo".

Además, supone una inversión directa en el futuro de los agricultores, favoreciendo el relevo generacional, el mantenimiento de la actividad económica y la fijación de población en los pueblos.