Cae parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva

El techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva se ha derrumbado parcialmente durante la madrugada de este sábado, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia a Europa Press.

El incidente se ha producido en torno a las 04,00 horas de este sábado en una estancia de la planta de Medicina Interna, donde se encontraba un paciente junto a su acompañante, según han adelantado varios medios regionales. Ambos fueron atendidos de forma inmediata y trasladados a otra habitación y se encuentran en buen estado.

La Consejería de Salud ha explicado que, como medida inmediata, se ha procedido al desalojo de la habitación donde ha ocurrido el suceso y se va a proceder a la retirada completa del techo de esta habitación y a su renovación integral. Además, se han revisado de forma visual el resto de las habitaciones.

Ya este lunes se realizará una inspección con cámara visual para ver el estado de todos los techos del centro con el objetivo de evitar que vuelva a producirse una situación similar.

La Consejería de Salud ha resaltado que estas estructuras tienen "más de 50 años" y no han sido objeto de "ninguna inversión" para el tratamiento y renovación de los techos, atribuyendo este hecho a la "herencia recibida".