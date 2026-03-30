DOMINGO DE RAMOS

Burrinas, Borriquitas y Burritas salían en procesión este Domingo de Ramos en Cáceres, Badajoz y Mérida

Las tres Semanas Santa están declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. Plasencia se estrena este año como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Redacción

Extremadura |

Burrinas, Borriquitas y Burritas salían en procesión este Domingo de Ramos en Cáceres, Badajoz y Mérida
Burrinas, Borriquitas y Burritas salían en procesión este Domingo de Ramos en Cáceres, Badajoz y Mérida | Ayto. Mérida

Ayer Domingo de Ramos, primera gran fecha para la Semana Santa y sus procesiones. Recordarles que en la Comunidad contamos con 3 Semanas Santas declaradas como fiesta de interés turístico internacional.

Así, ayer La ciudad de Cáceres contó con cuatro procesiones en la calle, y con algunos cambios en los recorridos de la Misericordia, que no pasará por Santo Domingo, con lo que se acorta el itinerario en media hora. En concreto procesionaron en la capital cacereña La Burrina, La Humildad, el Señor de las Penas y la Misericordia.

Mientras en Badajoz, más de 280 nazarenos procesionan este Domingo de Ramos, con la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Palma, más conocida como la procesión de 'La borriquita'.

Y en Mérida, La Hermandad de la Sagrada Cena y la Burrita de la Cofradía Infantil sacaron sus pasos a las calles de la capital extremeña.

Por último, también salía ayer a procesión la Entrada Triunfal en Jerusalén, más conocida como La Borriquita, en Plasencia, que se estrena este año como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

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